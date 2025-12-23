The Swiss voice in the world since 1935
Flugzeug mit Brandopfern stürzt ab – Fünf Tote in den USA

Keystone-SDA

Vor der Küste des US-Bundesstaates Texas ist ein Kleinflugzeug der mexikanischen Marine während eines medizinischen Einsatzes abgestürzt. Fünf der acht Menschen an Bord kamen nach bisherigen Informationen ums Leben, wie die mexikanische Marine am Montagabend (Ortszeit) mitteilte. Zwei weitere hätten den Absturz nahe dem auf einer Insel gelegenen Ort Galveston überlebt, nach einem Menschen halte die Suche im Meer noch an.

(Keystone-SDA) Fotos zeigten Trümmerteile der Maschine im Wasser sowie Rettungskräfte während des Einsatzes. US-Medien zufolge wollte die Maschine in dem nahe der Grossstadt Houston gelegenen Galveston landen und stürzte kurz zuvor aus noch unbekannter Ursache ab. Am Absturzort herrschte Nebel, wie auf Fotos zu sehen war.

An Bord des Kleinflugzeugs waren den Berichten zufolge vier Besatzungsmitglieder und vier Patienten mit Brandverletzungen, die mit dem Flug zur Behandlung in die USA gebracht werden sollten. Unter den Toten befinde sich auch ein zweijähriges Kind, berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf die US-Küstenwache.

