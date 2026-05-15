Flugzeug stürzt auf Haus in Ohio – zwei Tote

Keystone-SDA

Im US-Bundesstaat Ohio ist ein Flugzeug über einem Wohnhaus abgestürzt. Beide Menschen an Bord des Leichtflugzeugs vom Typ Piper PA-28 erlitten tödliche Verletzungen, wie die Behörden in der Stadt Akron mitteilten.

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(Keystone-SDA) In dem Haus seien zum Zeitpunkt des Absturzes am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) zwei Erwachsene und zwei Kinder gewesen, berichtete der Sender ABC News 5 unter Berufung auf die Feuerwehr. Sie seien unverletzt und in Sicherheit.

Das Haus habe infolge des Absturzes Feuer gefangen, hiess es nach Angaben der Behörden weiter. Mehrere Gebäude in der Umgebung seien evakuiert worden. Die Absturzursache ist bislang nicht bekannt, die US-Flugaufsichtsbehörde FAA ermittelt.

Vier Tote bei weiterem Absturz in New Mexiko

Auch im Bundesstaat New Mexico im Süden der USA stürzte am Donnerstagmorgen ein Flugzeug ab. Vier Menschen kamen dabei ums Leben, teilte der Betreiber Trans Aero MedEvac mit, Details zur Identität der Opfer nannte er nicht.

Das Flugzeug vom Typ Beechcraft King Air 90 war demnach im Rahmen eines medizinischen Transports unterwegs, als der Funk- und Radarkontakt abgebrochen sei. Später wurde die Maschine nahe der Kleinstadt Ruidoso geortet.

Der Absturz habe einen kleinen Waldbrand ausgelöst, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf Behörden. Feuerwehrleute waren demnach in dem Waldgebiet im Einsatz.