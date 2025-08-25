The Swiss voice in the world since 1935
Forscher transplantieren erstmals einem Menschen eine Schweinelunge

Zum ersten Mal haben Forschende einem Menschen eine Schweinelunge transplantiert. Laut einer am Montag veröffentlichten Studie blieb das Organ im Körper des hirntoten Mannes neun Tage lang funktionsfähig, bevor das Experiment auf Wunsch der Familie beendet wurde.

(Keystone-SDA) Das chinesische Team hatte die genetisch veränderte linke Lunge eines Schweins einem 39-Jährigen eingesetzt, der zuvor eine Hirnblutung erlitten hatte und seitdem als hirntot galt.

Wie die Forschenden im Fachmagazin «Nature Medicine» berichten, entwickelte die Schweinelunge 24 Stunden nach der Transplantation ein starkes Ödem. Ab dem dritten Tag zeigten sich Anzeichen einer Abstossung durch das Immunsystem, die sich am neunten Tag, kurz vor Experiment-Abbruch, teilweise zurückbildeten.

Die Ergebnisse stellen laut den Forschenden einen ersten Schritt in Richtung Lungentransplantationen vom Schwein dar. Swisstransplant-Direktor Franz Immer warnt jedoch vor falscher Hoffnung. «Solche Transplantationen können wir im nächsten Jahrzehnt nicht standardmässig anbieten», sagte er zu Keystone-SDA.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

