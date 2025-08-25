Forscher transplantieren erstmals einem Menschen eine Schweinelunge

Keystone-SDA

Zum ersten Mal haben Forschende einem Menschen eine Schweinelunge transplantiert. Laut einer am Montag veröffentlichten Studie blieb das Organ im Körper des hirntoten Mannes neun Tage lang funktionsfähig, bevor das Experiment auf Wunsch der Familie beendet wurde.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das chinesische Team hatte die genetisch veränderte linke Lunge eines Schweins einem 39-Jährigen eingesetzt, der zuvor eine Hirnblutung erlitten hatte und seitdem als hirntot galt.

Wie die Forschenden im Fachmagazin «Nature Medicine» berichten, entwickelte die Schweinelunge 24 Stunden nach der Transplantation ein starkes Ödem. Ab dem dritten Tag zeigten sich Anzeichen einer Abstossung durch das Immunsystem, die sich am neunten Tag, kurz vor Experiment-Abbruch, teilweise zurückbildeten.

Die Ergebnisse stellen laut den Forschenden einen ersten Schritt in Richtung Lungentransplantationen vom Schwein dar. Swisstransplant-Direktor Franz Immer warnt jedoch vor falscher Hoffnung. «Solche Transplantationen können wir im nächsten Jahrzehnt nicht standardmässig anbieten», sagte er zu Keystone-SDA.