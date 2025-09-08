The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Forschungsteam kämpft gegen versteckte Lagerkrankheit bei Äpfeln

Keystone-SDA

Ein Heisswasserbad kann Äpfel besser haltbar machen. Wie ein neues Schweizer Forschungsprojekt zeigt, lässt sich damit eine Lagerkrankheit von Kernobst deutlich reduzieren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Lagerkrankheiten können bei Kernobst wie Äpfeln und Birnen erhebliche Verluste verursachen, wie das das Bundeskompetenzzentrum für landwirtschaftliche Forschung (Agroscope) in einer Mitteilung vom Montag erklärte.

Zu diesen Lagerkrankheiten gehört die Lentizellenfäulnis. Befallene Früchte, die bei der Ernte makellos wirken, zeigen nach einigen Monaten dunkle Flecken und verfaulte Stellen.

Das Schweizer Forschungsprojekt Inno-Stock vom Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL), Agroscope und Partnern aus der Obstbranche, untersucht nun verschiedene Methoden, um diese Lagerkrankheiten zu reduzieren.

Die ersten Ergebnisse zeigten, dass eine Tauchbehandlung von Äpfeln in Heisswasser zwischen 49 und 60 Grad nach der Ernte die Lentizellenfäulnis deutlich reduzierte. Auf einer stark befallenen Parzelle der Sorte Topaz wiesen nach sechs Monaten Lagerung über 85 Prozent der unbehandelten Äpfel Symptome auf, während bei den Heisswasserbehandelten nur 17 Prozent betroffen waren.

Bei anderen Lagerkrankheiten erwiesen sich Kurzschnitte oder eine Behandlung mit einem Pilzschutzmittel als wirksam. Essbare Beschichtungen zeigten hingegen keine Verbesserung in Bezug auf Pilzkrankheiten während der Lagerung. Die Kombination mehrerer Verfahren brachte den bisherigen Versuchen zufolge keinen zusätzlichen Vorteil.

In den kommenden Saisons wollen die Forschenden weitere Apfel- und Birnensorten sowie neue Behandlungskombinationen testen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft