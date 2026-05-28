Forstverband für Auenwald-Projekt in Hägendorf SO ausgezeichnet

Keystone-SDA

Der Zweckverband Forstrevier Untergäu hat für die Wiederbelebung eines Auenwalds in Hägendorf SO den Beugger-Preis 2026 erhalten. Die Auszeichnung ist mit 50'000 Franken dotiert, wie die Umweltorganisation Pro Natura am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Den Anstoss für das Projekt gab vor drei Jahren der Fund einer Population von Feuersalamandern. Der Zweckverband Forstrevier Untergäu begann daraufhin 2023 mit der Wiederbelebung des Feuchtwaldes zwischen Hägendorf und Rickenbach.

Für die Revitalisierung wurde unter anderem gemäss Mitteilung ein Bachlauf reaktiviert und eine Forststrasse zurückgebaut. Auch standortfremde Fichten wurden entfernt. Das Projekt schaffe einen vielfältigen Lebensraum für seltene Arten, wird Jörg Felix, Präsident des Stiftungsrats der Beugger-Stiftung, in der Mitteilung zitiert.

Bis 2030 soll der Auenwald schrittweise vergrössert werden. Damit werde der Lebensraum für gefährdete Amphibienarten erweitert und der Wasserrückhalt des Waldes gestärkt, heisst es weiter.