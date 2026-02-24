Forstwart wird in St. Gallen von einem Baum getroffen und verletzt

Keystone-SDA

Ein Forstarbeiter ist am Montag im Osten der Stadt St. Gallen von einem Baum getroffen worden. Der 20-Jährige zog sich gemäss der Stadtpolizei eher schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Spital.

(Keystone-SDA) Am Montagmorgen war ein 20-jähriger Mann mit Forstarbeiten beschäftigt, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Dabei knickte ein morscher Teil eines Baumes ein und der knapp acht Meter lange Stamm traf den Forstarbeiter am Arm sowie an einem Bein.