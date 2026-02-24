The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Forstwart wird in St. Gallen von einem Baum getroffen und verletzt

Keystone-SDA

Ein Forstarbeiter ist am Montag im Osten der Stadt St. Gallen von einem Baum getroffen worden. Der 20-Jährige zog sich gemäss der Stadtpolizei eher schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am Montagmorgen war ein 20-jähriger Mann mit Forstarbeiten beschäftigt, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Dabei knickte ein morscher Teil eines Baumes ein und der knapp acht Meter lange Stamm traf den Forstarbeiter am Arm sowie an einem Bein.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft