The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Fotografenduo zeigt fiktive Parallelwelten im Museum im Bellpark

Keystone-SDA

Das Fotografenduo Cortis & Sonderegger irritiert mit seinen Werken die Wahrnehmung von Fiktion und Realität. Bis am 9. November geben die beiden in der Ausstellung "Open Studio" im Krienser Museum im Bellpark Einblick in ihre Arbeit im Atelier.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) In ihrem Studio stellten Jojakim Cortis und Adrian Sonderegger schon ikonische Bilder des Marlboro Manns, des KZ Auschwitz oder der Anschläge vom 11. September 2001 nach. So entstanden verblüffende Kopien, die den Blick hinter die Kulissen jedoch stets gewährten. Die Fotoserie «Ikonen» machte das Duo weltweit bekannt, es stellte international aus, etwa im Metropolitan Museum of Art in New York.

Im Museum im Bellpark rücken Cortis & Sonderegger nun zwei aktuelle Projekte in den Fokus. Das erste der beiden, «Studio», dreht sich um ihr Künstleratelier in Adliswil ZH. Dort arbeiten sie mit Objekten und Modellen an neuen Fotografien. Weiterhin in Handarbeit und mit allerlei unterschiedlichem Material.

«In einer Zeit, in der so viele Bilder produziert und rezipiert werden wie nie zuvor, sind die Projekte von Cortis & Sonderegger in ihrer analogen Machart auch als ein Kontrapunkt zum Boom der KI-Bildgenerierung zu verstehen», heisst es im Ausstellungstext.

Wiederum zeigt das Duo auch präzise Nachbildungen. Kopiert hat es aber nicht andere Fotografien: Für einen Dokumentarfilm über den dänischen Regisseur Lars von Trier bauten sie dessen Wohnhaus sowie einige seiner Filmsets als Miniaturen nach, die dann für den Dok als tatsächliche Filmkulissen dienten.

«Die Modelle entführen in fiktive Parallelwelten, die immer das Verhältnis von Fiktion und Realität befragen», so der Ausstellungstext. «Open Studio» solle eine Reflexion über die Herstellung sowie den Gehalt des fotografischen Abbilds anregen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
14 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft