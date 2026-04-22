Fräschels neu im Bundesinventar der geschützten Ortsbilder

Keystone-SDA

Die Freiburger Ortschaft Fräschels ist neu ins Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder aufgenommen worden. Der Bundesrat hat am Mittwoch eine Aktualisierung des Inventars verabschiedet.

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(Keystone-SDA) Die nationale Bedeutung von zwölf Ortsbildern wurde bestätigt, wie das Bundesamt für Kultur am Mittwoch mitteilte. Die Ortsbilder von Broc-Vieille Cure, Châtel-Saint-Denis, Jaun, Neirivue und Prayoud wurden aus dem Inventar gestrichen, da sie die Anforderungen nicht mehr erfüllen.

Fräschels hingegen wurde neu ins Inventar aufgenommen. Die deutschsprachige Gemeinde liegt im Grossen Moos zwischen Kerzers und Kallnach. Der Ortsname wird laut Homepage der Gemeinde vom lateinischen Wort «fraxinus», also Esche, hergeleitet.

Das Murtenbiet, zu dem Fräschels gehört, war einst savoyischer Besitz. Seit 1803 gehört Fräschels zum Kanton Freiburg. Heute leben etwas mehr als 440 Personen im Ort.

Das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) bildet eine wichtige Grundlage für die qualitätsvolle Weiterentwicklung der Siedlungen. Es wird in allen Kantonen regelmässig überprüft und aktualisiert.

Im Kanton Freiburg wird es seit 2022 überarbeitet. Zwei Revisionstranchen wurden bereits durch den Bundesrat verabschiedet. Die dritte Etappe umfasste die Bezirke Greyerz, See, Saane und Vivisbach.

Das ISOS hilft den Behörden der Denkmalpflege, des Ortsbildschutzes sowie des Bau- und Planungswesens, baukulturelle Werte zu erkennen und langfristig zu sichern. Über die Aufnahme, die Abänderung oder die Streichung von Ortsbildern entscheidet nach Anhörung der Kantone der Bundesrat.