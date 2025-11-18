Früherer Ittiger SVP-Gemeinderat kommt Parteiausschluss zuvor

Der ehemalige Ittiger SVP-Gemeinderat Georg Tomman ist selbst aus der Partei ausgetreten. Eigentlich hätte er von der Sektion Ittigen an einer Mitgliederversammlung von Mitte November ausgeschlossen werden sollen. Hintegrund sind rassistische Aussagen, die er getätigt haben soll.

(Keystone-SDA) «Einige Tage vor der Versammlung am 13. November ist Georg Tomman ausgetreten.» Dies sagte Aliki Panayides, Geschäfstführerin der SVP Kanton Bern, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA und bestätigte damit einen Bericht in der Online-Ausgabe von «Der Bund» vom Dienstag. «Dadurch hat sich die Angelegenheit erledigt», so Panayides.

Georg Tomman rutschte 2024 in den Ittiger Gemeinderat nach, wurde aber im November 2024 nicht wiedergewählt. Bei den Nationalratswahlen von 2023 kandidierte er zudem ohne Erfolg auf der Liste von Aufrecht Bern.

Bereits im Oktober war David Spring von seinem Amt als Präsident der SVP Ittigen zurückgetreten und hatte die Partei verlassen. Grund dafür waren rassistische Anfeindungen gegen seine Familie, die Vorstandsmitglied und Ex-Gemeinderat Georg Tomman geäussert haben soll.