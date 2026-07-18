Früherer langjähriger Gemeindeammann von Gossau SG verstorben

Keystone-SDA

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Der frühere Gemeindeammann von Gossau, Johann C. Krapf, ist am 13. Juli im Alter von 81 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Dies teilte die Stadt Gossau mit. Er leitete während 24 Jahren die Gemeindeverwaltung.

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(Keystone-SDA) 1976 war Johann C. Krapf für die damalige CVP zum Gemeindeammann von Grossau gewählt worden. Das Amt übte er bis ins Jahr 2000 aus. Er habe hervorragende und nachhaltige Arbeit für die Stadt geleistet, teilte die Stadt Gossau mit.

Krapf sass von 1984 bis 2000 im St. Galler Kantonsrat. Nach dem Ende seiner Amtszeit in Gossau engagierte er sich in verschiedenen Organisationen.