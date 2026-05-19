Französische Behörden durchsuchen Nestlé-Waters-Standorte

Keystone-SDA

Französische Behörden haben am Dienstag zwei Standorte von Nestlé Waters im Rahmen unangekündigter Durchsuchungen kontrolliert. Betroffen sind laut Radio France die Perrier-Anlage in Vergèze und ein Labor in Vittel.

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(Keystone-SDA) Nach Angaben der Ermittlungsredaktion von Radio France waren rund 40 Beamte der Betrugsbekämpfungsbehörde im Einsatz. Die Massnahmen stehen im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren der Pariser Staatsanwaltschaft nach einer Anzeige der Nichtregierungsorganisation Foodwatch wegen mutmasslichen Betrugs.

Nestlé Waters bestätigte gegenüber Radio France die laufenden Kontrollen und erklärte, man kooperiere vollständig mit den Behörden. Die Staatsanwaltschaft hat sich bislang nicht offiziell zu den Durchsuchungen geäussert.

Die Nestlé-Tochter steht seit längerem unter Druck. 2024 hatte der Konzern eingeräumt, früher verbotene Aufbereitungsmethoden eingesetzt zu haben. Zuletzt wurde ein Verkaufsprozess für die Wassersparte eingeleitet.