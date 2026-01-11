The Swiss voice in the world since 1935
Frau auf Birsfelder Brücke von hinten bedroht und ausgeraubt

Keystone-SDA

Auf der Kraftwerkbrücke Birsfelden BL ist am frühen Sonntagmorgen eine Frau von einem Unbekannten angegriffen, bedroht und ausgeraubt worden. Wie die Polizei Basel-Landschaft am Sonntag mitteilte, näherte sich der Mann von hinten, umklammerte den Hals der Frau mit beiden Armen und hielt ein Messer in der Hand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Verbal bedrohte er sein Opfer mit dem Tod und verlangte die Herausgabe von Portemonnaie und Geld. Anschliessend stiess er das Opfer von sich und flüchtete in Richtung Birsfelden.

Nur kurze Zeit später wurde eine 72-jährige Frau auf der Hofstrasse in Birsfelden von einem Mann verbal bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Als sich das Opfer lauthals wehrte und sich gleichzeitig eine Velofahrerin näherte, flüchtete der Mann.

Eine Fahndung durch mehrere Patrouillen der Polizei blieb bis Sonntagnachmittag erfolglos. Sie hat einen Zeugenaufruf erlassen.

