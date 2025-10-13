Frau auf der Autobahn bei Münsingen tödlich verletzt

Eine Frau ist am Sonntagabend auf der A6 bei Münsingen von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Eine Polizeipatrouille, die sich zeitgleich bei der nahen Autobahnraststätte befunden hatte, rückte sofort aus, konnte aber nur noch den Tod der Frau feststellen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich kurz nach 17.30 Uhr, wie die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilte. Aussagen zufolge sei die Frau kurz vor der Kollision mit dem auf der Autobahn Richtung Thun fahrenden Auto von der dortigen Brücke gestürzt, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Polizei hat zur Klärung der Ereignisse Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Zur Identität der Verstorbenen gibt es laut Mitteilung Hinweise, formell identifiziert wurde die Frau aber noch nicht. Die Autobahn A6 in Fahrtrichtung Thun musste von der Autobahneinfahrt Rubigen bis zur Autobahnauffahrt Kiesen bis gegen 23.00 Uhr gesperrt werden.