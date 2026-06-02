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Frau auf einem Fussgängerstreifen in Neuägeri von Auto angefahren

Keystone-SDA

Eine 54-jährige Frau wurde am Dienstagmorgen auf einem Fussgängerstreifen in Neuägeri, Gemeinde Unterägeri, von einem Auto angefahren. Sie verletzte sich dabei erheblich, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden mitteilten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Zum Unfall auf der Zugerstrasse kam es demnach um kurz vor 7.45 Uhr. Der Rettungsdienst brachte die Fussgängerin ins Spital. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar, hiess es im Communiqué weiter. Er werde weiter untersucht.

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