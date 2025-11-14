The Swiss voice in the world since 1935
Frau auf Fussgängerstreifen in Balstahl SO schwer verletzt

Keystone-SDA

Eine Lieferwagenlenkerin hat am Donnerstagabend in Balsthal SO eine Frau auf einem Fussgängerstreifen angefahren und schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kollision ereignete sich um 17.30 Uhr auf der Falkensteinerstrasse, wie die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mitteilte. Wie es genau zum Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und suchen Zeugen.

