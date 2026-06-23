Frau bei tätlichem Angriff in Erstfeld UR erheblich verletzt

Keystone-SDA

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Eine Frau ist am Montagmorgen an der Reuss in Erstfeld bei einer Auseinandersetzung mit einem Velofahrer erheblich verletzt worden. Sie musste ins Spital gebracht werden. Der mutmassliche Täter flüchtete mit seinem E-Bike, wie die Kantonspolizei Uri mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Frau war laut Mitteilung kurz nach 9.30 Uhr mit ihrem Hund auf dem Fussweg entlang der Reuss in Richtung Silenen unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen geriet sie mit einem Velofahrer in Streit. Dabei kam es zu einer Rangelei, bei der die Frau laut Polizeiangaben erheblich verletzt wurde. Auch der Hund trug Verletzungen davon, wie es weiter hiess.

Gesucht wird nach einem etwa 70-jährigen Mann mit grauweissen Haaren und mittlerer Statur. Er trug laut Mitteilung ein rotes Oberteil, einen weissen Velohelm, eine Sonnenbrille, schwarze Velohosen und einen Rucksack. Laut Mitteilung sprach er Urner Dialekt.