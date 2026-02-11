Frau erliegt Verletzungen nach Verkehrsunfall in Urtenen-Schönbühl

Keystone-SDA

Eine Ende Januar bei einem Verkehrsunfall schwer verletzte Frau ist am Sonntag im Spital verstorben. Sie war in Urtenen-Schönbühl von einem Lieferwagen erfasst worden. Den mutmasslichen Lenker hatte die Polizei nach einem Zeugenaufruf ermitteln können.

(Keystone-SDA) Der Unfall hatte sich am 30. Januar ereignet. Trotz damals umgehend eingeleiteter medizinischer Betreuung ist die 19-Jährige ihren Verletzungen am Sonntagnachmittag erlegen, wie die Berner Kantonspolizei am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

Mit den Hinweisen auf einen Zeugenaufruf konnte die Polizei den Lenker am 3. Februar anhalten, wie sie weiter schrieb. Der Fahrer hatte seine Fahrt nach dem Unfall fortgesetzt.

In die Kollision auf der Autobahn A6 in Richtung Biel waren drei Fahrzeuge involviert. Drei Personen wurden dabei verletzt.