Frau fährt mit über 100 km/h durch die Stadt St. Gallen

Keystone-SDA

Mit 114 anstatt der erlaubten 50 km/h ist eine 27-jährige Frau am Sonntagabend mit ihrem Auto in der Stadt St. Gallen von der Polizei gemessen worden. Sie besass keinen Führerausweis und überschritt die zulässige Promillegrenze.

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(Keystone-SDA) Während einer mobilen Geschwindigkeitskontrolle fiel der St. Galler Stadtpolizei am Sonntagabend ein Auto auf, wie es in einem Communiqué vom Dienstag heisst. Eine Frau liess bei ihrem Auto den Motor hoch- und die Reifen durchdrehen. Danach wurde mit einem mobilen Handlasermessgerät eine Geschwindigkeit von 114 km/h gemessen. Das entspricht einem Raserdelikt, wie ein Sprecher der Stadtpolizei St. Gallen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Bei der anschliessenden Kontrolle stufte die Polizei die 27-jährige Schweizerin als fahrunfähig ein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,28 mg/l, was rund 0,56 Promille entspricht. Die Autofahrerin wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.