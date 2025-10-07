Frau in Bellach SO überfahren: Autofahrer wegen Mordes angeklagt

Keystone-SDA

Die Solothurner Staatsanwaltschaft hat gegen einen heute 22-Jährigen eine Anklage wegen Mordes erhoben: Er hatte im April 2023 in Bellach SO eine junge Frau überfahren.

(Keystone-SDA) Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann gemäss einer Medienmitteilung vom Dienstag vor, dass er die ihm unbekannte Frau vorsätzlich angefahren und getötet haben soll.

Der Beschuldigte sei geständig und befinde sich im vorzeitigen Massnahmenvollzug, hält die Staatsanwaltschaft weiter fest. Wann die Verhandlung vor dem Amtsgericht Solothurn-Lebern stattfindet, steht noch nicht fest.