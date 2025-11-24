Frau in Neuägeri auf Fussgängerstreifen erfasst und schwer verletzt

Keystone-SDA

Auf der Zugerstrasse in Neuägeri ZG wurde eine 18-jährige Frau am Fussgängerstreifen von einem Auto erfasst. Sie erlitt erhebliche Verletzungen und musste ins Spital gebracht werden.

(Keystone-SDA) Laut Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden wurde die junge Frau am Montagmorgen kurz vor 7.30 Uhr beim Überqueren des Zebrastreifens auf der Zugerstrasse seitlich von einem Auto getroffen.

Die genaue Unfallursache wird noch untersucht. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr, hiess es am Montag.