Frau in Nikopol durch russischen Artilleriebeschuss getötet

Keystone-SDA

In der südostukrainischen Industriestadt Nikopol ist eine Frau infolge russischen Artilleriebeschusses getötet worden. Eine weitere Frau sei verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert worden, teilte der Gouverneur des Gebiets Dnipropetrowsk, Serhij Lyssak, bei Telegram mit. Den Angaben nach wurde ein Wohnhaus mit fünf Stockwerken beschädigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nikopol liegt auf der ukrainisch kontrollierten Seite des Flusses Dnipro gegenüber von dem russisch besetzten Atomkraftwerk Saporischschja.

Die Ukraine wehrt sich seit fast dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion.

