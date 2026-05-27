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Frau in Zürich Schwamendingen bei Tramunfall verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Tramunfall im Zürcher Kreis 12 ist am Mittwochmorgen eine Frau verletzt worden. Sie musste ins Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am Mittwoch um zirka 10 Uhr kam es auf der Dübendorfstrasse in Schwamendingen Zürich zu einer Kollision zwischen einem Tram der Linie 7 und einer Frau. Eine entsprechende Meldung von 20min bestätigte die Stadtpolizei Zürich gegenüber Keystone-SDA.

Die Frau musste laut Stadtpolizei Zürich in ein Spital gebracht werden. Zum Unfallhergang und der verletzten Person konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

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