Frau muss nach Überschlag bei Lenzbrug AG aus Auto befreit werden

Keystone-SDA

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Die Feuerwehr hat am Donnerstagabend eine 30-jährige Frau bei Lenzbrug AG aus ihrem Auto befreit. Das Fahrzeug hat sich bei einem Unfall überschlagen und die Fahrerin ist leicht verletzt worden.

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(Keystone-SDA) Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau vom Freitag ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 17.15 Uhr auf der Ammerswilerstrasse ausserhalb von Lenzburg. Die Autofahrerin sei in Richtung Stadt unterwegs gewesen, als sie einem vor ihr fahrenden Velo ausgewichen und auf die Gegenfahrbahn geraten sei.

Zu dem Zeitpunkt kam ihr jedoch ein Bus entgegen, dem sie ebenfalls auswich, wie es heisst. Bei diesem zweiten Manöver sei die Frau von der Fahrbahn abgekommen, woraufhin sich ihr Auto im angrenzenden Feld überschlagen habe und auf dem Dach zu liegen gekommen sei.

Unfallfahrerin nur an der Hand verletzt

Da die angerückten Einsatzkräfte die Tür des Unfallautos nicht hätten öffnen können, sei die Feuerwehr angefordert worden, heisst es weiter. Diese habe die Frau schliesslich aus ihrer misslichen Lage befreit.

Die 30-Jährige wurde mit einer Schnittverletzung an der Hand ins Spital gebracht, wie die Polizei schreibt. Sie habe der Frau den Führerausweis abgenommen und sie bei der Staatsanwaltschaft verzeigt. Am Auto sei Totalschaden entstanden.