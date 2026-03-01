Frau schlägt zwei Kinder am Rande einer Fasnacht in Beringen SH

Keystone-SDA

Eine Frau hat am Samstagnachmittag in Beringen SH zwei Kinder tätlich angegangen sowie einen Helfer und eine Polizistin verletzt. Die Frau schlug die Kinder und trat mit den Füssen nach ihnen, wie die Schaffhauser Polizei in der Nacht auf Sonntag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Frau habe eines der Kinder von einer Mauer gestossen, hiess es in der Mitteilung weiter. Zum Vorfall kam es demnach bei einem Schulhaus, bei dem Fasnacht gefeiert wurde.

Ein Erwachsener sei zur Hilfe herbeigeeilt. Durch einen Tritt gegen das Knie habe die Frau den Mann verletzt. Er musste nach Angaben der Polizei mit unbestimmten Verletzungen in ein Spital.

Kurze Zeit später habe die Schaffhauser Polizei die Frau angehalten. Dabei habe sie die Beamten beleidigt und körperlich angegriffen. Eine Polizistin wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei schrieb. Die Schaffhauser Polizei ermittelt zum Vorfall.