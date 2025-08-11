The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Frau stürzt in Schattdorf aus dem Fenster und verletzt sich schwer

Keystone-SDA

Eine 59-jährige Frau ist am Sonntag in Schattdorf UR mehrere Meter tief aus einem Fenster gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen stürzte sie ohne Fremdeinwirkung, wie die Urner Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Notruf ging bei der Kantonspolizei Uri am Sonntag, kurz vor 22 Uhr, ein, wie es im Communiqué hiess. Vor Ort sei die Patrouille auf die verletzte Person gestossen, die mutmasslich ohne Fremdeinwirkung und aus derzeit unbekannten Gründen vom ersten Stock eines Gebäudes mehrere Meter in die Tiefe gestürzt war.

Die Verunfallte wurde durch den Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri medizinisch erstversorgt und mit erheblichen Verletzungen ins Spital überführt, wie die Polizei mitteilte.

Der genaue Hergang sowie die Hintergründe des Sturzes seien Gegenstand laufender Ermittlungen.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri und die Kantonspolizei Uri.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft