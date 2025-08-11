Frau stürzt in Schattdorf aus dem Fenster und verletzt sich schwer

Keystone-SDA

Eine 59-jährige Frau ist am Sonntag in Schattdorf UR mehrere Meter tief aus einem Fenster gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen stürzte sie ohne Fremdeinwirkung, wie die Urner Kantonspolizei am Montag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Notruf ging bei der Kantonspolizei Uri am Sonntag, kurz vor 22 Uhr, ein, wie es im Communiqué hiess. Vor Ort sei die Patrouille auf die verletzte Person gestossen, die mutmasslich ohne Fremdeinwirkung und aus derzeit unbekannten Gründen vom ersten Stock eines Gebäudes mehrere Meter in die Tiefe gestürzt war.

Die Verunfallte wurde durch den Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri medizinisch erstversorgt und mit erheblichen Verletzungen ins Spital überführt, wie die Polizei mitteilte.

Der genaue Hergang sowie die Hintergründe des Sturzes seien Gegenstand laufender Ermittlungen.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri und die Kantonspolizei Uri.