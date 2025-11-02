Frau verletzt bei Streit Mann in Necker SG mit Messer

Keystone-SDA

Eine 40-jährige Frau hat in der Nacht auf Sonntag in einer Wohnung in Necker SG einen 51-jährigen Mann mit einem Messer "eher schwer" verletzt, wie die St. Galler Kantonspolizei mitteilte. Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung.

(Keystone-SDA) Der Streit ereignete sich gemäss Polizeiangaben gegen 2.30 Uhr. Die erste eintreffende Polizeipatrouille konnte die mutmassliche Beschuldigte vor Ort festnehmen. Der Verletzte musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden.

Die Kantonspolizei St.Gallen hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.