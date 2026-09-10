Frau verletzt sich bei Brand in St. Margrethen SG erheblich

Keystone-SDA

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Der Rettungsdienst hat eine 36-jährige Frau nach einem Küchenbrand in St. Margrethen SG am Mittwochabend mit erheblichen Verletzungen ins Spital gebracht. Sie erlitt eine Rauchgasvergiftung, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Das Feuer in der Dachwohnung war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht. Es sei jedoch weiterhin Rauch feststellbar gewesen. Die Höhe des Sachschadens könne noch nicht beziffert werden.