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Frau verletzt sich bei Brand in St. Margrethen SG erheblich

Keystone-SDA

Der Rettungsdienst hat eine 36-jährige Frau nach einem Küchenbrand in St. Margrethen SG am Mittwochabend mit erheblichen Verletzungen ins Spital gebracht. Sie erlitt eine Rauchgasvergiftung, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Das Feuer in der Dachwohnung war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht. Es sei jedoch weiterhin Rauch feststellbar gewesen. Die Höhe des Sachschadens könne noch nicht beziffert werden.

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