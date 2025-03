Frau von Mann schwer verletzt – mutmasslicher Täter ist tot

Keystone-SDA

Ein Mann hat eine 41-jährige Frau am Montag in Gerlafingen SO schwer verletzt. Ein Rettungshelikopter flog die Frau in kritischem Zustand in ein Spital. Der mutmassliche Täter wurde laut Polizei am Ereignisort tot aufgefunden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Es stehe ein Suizid im Vordergrund, teilte die Kantonspolizei Solothurn mit. Bei der Frau handelt es sich um eine Serbin, beim mutmasslichen Täter um einen 51-jährigen Kosovaren. Die Polizei hatte kurz nach 06.35 Uhr die Meldung zum Gewaltverbrechen in einer Liegenschaft erhalten.