Frau wird in Burgdorf unter der Haustür Opfer eines Raubes

Keystone-SDA

Eine Frau ist am Donnerstag in Burgdorf BE bei einem angeblichen Haustürgeschäft von einem unbekannten Mann bedroht ausgeraubt worden. Sie blieb unverletzt, vom Täter fehlte am Freitag jede Spur.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unbekannte habe am Donnerstag kurz nach 13.00 Uhr an der Haustür geklingelt und der Frau eine Fassadenreinigung angeboten, teilten die Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau und die Kantonspolizei Bern am Freitag mit. Die Frau habe das Angebot abgelehnt und sei darauf vom Mann mit einem «gefährlichen Gegenstand» bedroht worden.

Dem Täter gelang es auf diesem Weg, eine Armbanduhr zu erbeuten. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen davon aus, dass der Mann darauf mit einem Auto geflüchtet sei.

