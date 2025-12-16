Frau wird in Kaltbrunn SG von Auto angefahren und schwer verletzt

Keystone-SDA

Eine 26-jährige Frau ist am Montag in Kaltbrunn von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Sie überquerte gemäss der Polizei die Strasse auf dem Fussgängerstreifen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Spital.

(Keystone-SDA) Ein 28-jähriger Mann fuhr um 18.30 Uhr mit seinem Auto auf der Rickenstrasse von Schänis in Richtung Gommiswald, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Dabei übersah der Autofahrer die Frau und es kam auf dem Fussgängerstreifen zur Kollision.