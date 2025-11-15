The Swiss voice in the world since 1935
Frau wird in Zürich von Tram erfasst und schwer verletzt

Eine 85-jährige Frau ist am Samstagnachmittag in Zürich von einem Tram erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr auf der Seefeldstrasse.

(Keystone-SDA) Laut einer Mitteilung der Zürcher Stadtpolizei wollte die Seniorin diese Strasse kurz vor der Verzweigung mit der Mainaustrasse überqueren. Dabei wurde sie vom Cobra-Tram erfasst, das stadteinwärts unterwegs war.

Schutz & Rettung Zürich brachte die Verunfallte ins Spital. Die Stadtpolizei untersucht den genauen Unfallhergang.

