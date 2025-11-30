Fraubrunnen kann Schulanlage erweitern

Keystone-SDA

Die Gemeinde Fraubrunnen kann die Schulanlage Büren zum Hof erweitern. Die Stimmberechtigten haben einen Verpflichtungskredit von 9,7 Millionen Franken angenommen.

(Keystone-SDA) 1230 Stimmende legten ein Ja in die Urne, 576 ein Nein. Die Stimmbeteiligung lag bei 45,5 Prozent, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte.

Sei Jahren stand die Frage nach der Zukunft der beiden Schulstandorte Büren zum Hof und Schalunen zur Debatte. 2023 sprach sich die Gemeindeversammlung für den Standort Büren zum Hof aus.

Mit der Erweiterung und Sanierung wird nun die Zusammenlegung mit Schalunen vorbereitet. Der Zusammenschluss vereinfache die Schulorganisation und sorge für eine bessere Klassenauslastung, heisst es von Seiten der Gemeinde. Auch der Austausch zwischen den Kindern beider Dörfer werde gestärkt.

Ein neuer Mehrzweckraum schafft Platz für kulturelle und gesellschaftliche Anlässe, die neugestalteten Aussenräume dienen als Begegnungsort. Gleichzeitig bleibt der Spielplatz mit Spielfeld in Schalunen der Bevölkerung als Treffpunkt erhalten.