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Freibad Ostermundigen muss Zugang beschränken

Keystone-SDA

Wegen der anhaltenden Hitzewelle ist der Ansturm auf die Freibäder gross. In Ostermundigen muss das Bad nun die Besucherzahlen beschränken. Maximal dürfen 1500 Personen anwesend sein. Das entspricht etwa einer Tagesfrequenz von 3000 Badegästen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Als Gründe nennt die Gemeinde die Sicherheit sowie die Anforderungen an Wasserqualität, Hygiene und Betriebssicherheit. Insbesondere bei anhaltend hohen Temperaturen und Spitzenfrequenzen stiessen Infrastruktur und Betrieb an ihre Kapazitätsgrenzen, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde vom Donnerstag. Die Besucherbeschränkung gilt bis auf Weiteres.

«Das Freibad Ostermundigen erfreut sich grosser Beliebtheit. Darüber freuen wir uns sehr. Gleichzeitig tragen wir die Verantwortung für die Sicherheit unserer Badegäste und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. Die Besucherbeschränkung ist deshalb eine notwendige Massnahme», sagt Gemeinderätin Bettina Fredrich, Departementsvorsteherin Tiefbau und Betriebe, laut Mitteilung.

Die Besucherzahlen werden am Haupteingang laufend erfasst. Wird die maximale Besucherzahl erreicht, wird der Zutritt gestoppt. Einlass gibt es erst wieder, sobald genügend Personen das Bad verlassen haben, wie die Gemeinde weiter mitteilte.

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