The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Freiburg plant 111 neue Plätze für Menschen mit Behinderungen

Keystone-SDA

Der Kanton Freiburg plant bis 2030 den Ausbau seines Angebots für erwachsene Menschen mit Behinderungen. Das geht aus dem Planungsbericht hervor, den die Direktion für Gesundheit und Soziales am Freitag in die Vernehmlassung geschickt hat.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Demnach sollen 111 neue Plätze geschaffen werden – 81 im Wohn- und 30 im Beschäftigungsbereich. Etwa ein Fünftel davon ist für deutschsprachige Personen vorgesehen. Zudem wird die ambulante Betreuung ausgebaut: Geplant sind wöchentlich rund 330 zusätzliche Betreuungsstunden für 275 Personen.

Der Bericht stützt sich auf eine umfassende Analyse der Situation per Ende 2024. Sie zeigt, dass die Nachfrage nach stationären und ambulanten Leistungen weiter steigt – insbesondere bei Personen mit psychischen Beeinträchtigungen und bei jungen Erwachsenen nach der Sonderschule. Zudem führt die Alterung der Betroffenen zu einem wachsenden Bedarf an intensiver Betreuung.

Der Kanton rechnet bis 2030 mit Kosten von insgesamt 16,5 Millionen Franken für neue Plätze und für die Anpassung bestehender Angebote. Ziel ist, die Versorgung im Kanton sicherzustellen, die Abhängigkeit von ausserkantonalen Einrichtungen zu verringern und die Inklusion im Sinne der UNO-Behindertenrechtskonvention weiter zu fördern.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
46 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft