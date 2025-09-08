The Swiss voice in the world since 1935
Freiburg will in kommenden Jahren 405 Millionen Franken sparen

Der Kanton Freiburg will in den kommenden drei Jahren rund 405 Millionen Franken sparen. Der Staatsrat will in mehreren Bereichen weniger ausgeben, anstatt schwerpunktmässig drastische Kürzungen vorzunehmen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Von 2026 bis 2028 wolle er mit dem Sanierungsprogramm den Staatshaushalt jährlich um durchschnittlich 135 Millionen Franken entlasten, teilte der Staatsrat am Montag mit. Über den gesamten Zeitraum belaufe sich die Netto-Mehrbelastung der Gemeinden auf rund 10 Millionen Franken.

Der ursprüngliche Vorschlag der Regierung sah Mehrbelastungen für die Gemeinden in Höhe von 17 Millionen Franken pro Jahr und Gesamteinsparungen von 490 Millionen Franken vor. Entsprechend den Vernehmlassungsantworten und Gesprächen mit dem Freiburger Gemeindeverband und den Sozialpartnern wurde das Ziel des Finanzplans gesenkt, wie es weiter hiess.

Die vom Staatsrat beschlossenen Massnahmen betreffen die Bereiche Einnahmen, Staatspersonal, Subventionen sowie Projekte und Reformen. Bei den Einnahmen halte er unter anderem an der befristeten Aussetzung des Ausgleichs der kalten Progression oder der Begrenzung des Fahrkostenabzugs bei der Kantonssteuer auf 8000 Franken fest.

Gegenüber dem ursprünglichen Entwurf sehe die Regierung vom Solidaritätsbeitrag für die Kantonsangestellten und den Massnahmen in Zusammenhang mit der Auszahlung des 13. Monatslohn ab. Gleichzeitig schlage sie vor, in den nächsten zwei Jahren keinen Teuerungsausgleich zu gewähren. Die von den Angestellten verlangten Beiträge konnten insgesamt um rund 13 Millionen Franken auf rund 110 Millionen Franken reduziert werden.

Das Sanierungsprogramm ist eine Antwort auf den Finanzplan 2026-2028. Dieser würde für die drei Jahre Defizite im Umfang zwischen 150 und 190 Millionen Franken zur Folge haben, weshalb der Staatsrat eine weitreichende Sanierung eingeleitet hat.

