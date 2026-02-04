Freiburger FDP nominiert bisherige Staatsräte für Kantonalwahlen
Die Freiburger FDP will bei den Kantonalwahlen im November ihre beiden Sitze im Staatsrat behalten. Ihre ausserordentliche Kantonalversammlung hat am Mittwochabend die beiden Bisherigen Didier Castella und Romain Collaud nominiert, um dieses Ziel zu erreichen.
