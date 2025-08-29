The Swiss voice in the world since 1935
Freiburger Polizei verhaftet mutmassliche Traktor-Diebe

Keystone-SDA

Die Freiburger Kantonspolizei hat zwei Männer festgenommen, die mutmasslich mehrere Traktoren und landwirtschaftliche Maschinen in verschiedenen Westschweizer Kantonen gestohlen hatten. Der Wert der Fahrzeuge beläuft sich auf rund 400'000 Franken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Insgesamt fünf Fahrzeuge wurden auf Bauernhöfen und in Landmaschinengaragen gestohlen, wie die Freiburger Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Freitag schrieb. Ins Visier der Polizei gerieten zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren, einer Schweizer, der andere Franzose.

Die Polizei nahm die beiden am Dienstag in Freiburg fest. Sie haben die Taten gestanden. Einen Teil der Fahrzeuge hatten die jungen Männer bereits auf einen Hof in Frankreich geschafft.

Alle gestohlenen Fahrzeuge konnten in der Schweiz und in Frankreich gefunden und an ihre Eigentümer zurückgegeben werden, wie die Polizei weiter schrieb.

