The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Freiburger Regierung will Strassentunnel in Flamatt vertieft prüfen

Der Freiburger Staatsrat beantragt beim Grossen Rat einen Studienkredit von 4,32 Millionen Franken. Mit dem Geld soll ein Strassentunnel in Flamatt vertieft geprüft werden. Er soll helfen, Staus in der Region zu bekämpfen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

Die Verkehrssituation im unteren Sensebezirk beschreibt der Freiburger Staatsrat in einer Mitteilung vom Freitag als «eine der grössten Herausforderungen der Region». Abhilfe schaffen soll ein Mobilitätsprojekt mit verschiedenen Massnahmen.

Kernstück ist der Chrummatt-Tunnel beim Autobahnanschluss Flamatt. Dazu kommen weitere Massnahmen wie die Förderung des öffentlichen Verkehrs und der Ausbau von Velo- und Fusswegen. Der 1150 Meter lange Tunnel zwischen Chrummatt und dem Anschluss Flamatt wird unter anderem durch einen Park-and-Ride-Standort beim Bahnhof Flamatt ergänzt.

Eine Machbarkeitsstudie hat bereits gezeigt, dass das Projekt technisch realisierbar ist, wie die kantonale Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt am Freitag mitteilte. Mit dem Studienkredit soll die Prüfung nun vertieft werden und beispielsweise auch Fragen zum Verkehr, zur Finanzierung und zur Umwelt miteinbeziehen.

Für den Kredit werden keine zusätzlichen Mittel beansprucht. Er wird durch die Umwidmung von Geldern aus einem zurückgestuften Projekt finanziert. Die Kosten für den Strassentunnel werden derzeit auf 69 bis 115 Millionen Franken geschätzt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Mehr: JTI-Zertifizierung von SWI swissinfo.ch

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft