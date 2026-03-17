Freiburger Spital baut ambulantes Zentrum in Villars-sur-Glâne

Keystone-SDA

Das Freiburger Spital HFR hat die Eröffnung eines ambulantes Zentrum in Villars-sur-Glâne für das Frühjahr 2028 angekündigt. Dort sollen Sprechstunden in acht Fachbereichen angeboten werden.

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(Keystone-SDA) Die acht Fachgebiete sind alle auf eine nicht allzu aufwendige technische Infrastruktur angewiesen, wie das HFR in einer Mitteilung schrieb. Es handelt sich um die Bereiche Onkologie, Rheumatologie, Diabetologie und Endokrinologie, Dermatologie, Nephrologie, ein Zentrum für Essstörung und Übergewicht, ein Schmerz- und ein Venenzentrum.

Das Projekt ist Teil der Strategie 2030 des HFR. Diese hat unter anderem zum Ziel hat, die stationären und ambulanten Patientenflüsse besser voneinander zu trennen. Das soll das Spital effizienter machen. Gleichzeitig sollen so die Versorgung der Patientinnen und Patienten sowie die arbeitsergonomischen Gegebenheiten für das Personal optimiert werden, wie es weiter hiess.

Zwischen 2017 und 2025 stieg die Zahl der ambulanten Konsultationen am HFR von fast 490’000 auf rund 640’000. Besonders in den letzten Jahren sei ein starker Anstieg beobachtet worden. Mit dem neuen Zentrum will das HFR dieser Entwicklung Rechnung tragen.

In den acht Fachbereichen, die künftig in Villars-sur-Glâne vertreten sind, verzeichnete das HFR im Jahr 2025 fast 95’000 Konsultationen und Behandlungen.

Die Bauarbeiten haben bereits Mitte 2025 begonnen. Sie sollen Ende 2027 abgeschlossen sein.