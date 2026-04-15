Freiburger Staatsrätin Bonvin-Sansonnens strebt weitere Amtszeit an

Keystone-SDA

Die Freiburger Staatsrätin Sylvie Bonvin-Sansonnens kandidiert für eine zweite Amtszeit in der Regierung. Das gab die Grünen-Politikerin im regionalen Fernsehsender La Télé bekannt. Ihre offizielle Nominierung erfolgt an der Generalversammlung ihrer Partei am 6. Mai.

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(Keystone-SDA) Gegenüber La Télé betonte Bonvin-Sansonnens am Dienstagabend ihre «grosse Motivation, ihre Arbeit zugunsten der Schulen, der Schüler und der Lehrkräfte, aber auch der Kultur und des Denkmalschutzes fortzusetzen». Die 54-jährige Bildungs- und Kulturdirektorin ist seit 2022 im Amt.

Bonvin-Sansonnens‘ erneute Kandidatur kam nicht überraschend. Sie hatte bereits angedeutet, dass sie ihr Amt weiterführen wolle. Die Neubesetzung des Staatsrats erfolgt im November im Rahmen der Kantonswahlen.

Ihre Ankündigung folgt auf die ihres sozialdemokratischen Regierungskollegen Jean-François Steiert, der vergangenen Freitag bekannt gegeben hatte, nicht für eine weitere Amtszeit zu kandidieren. Vor Weihnachten hatte er noch angedeutet, eine erneute Kandidatur in Erwägung zu ziehen.