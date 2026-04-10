Freiburger Staatsrat Jean-François Steiert gibt Rücktritt bekannt

Keystone-SDA

Der Freiburger SP-Staatsrat Jean-François Steiert tritt im Herbst nicht mehr zur Wiederwahl an. Das hat der Direktor für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt am Freitag bekannt gegeben.

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(Keystone-SDA) Der 65-Jährige Sozialdemokrat trat 2017 in die Freiburger Kantonsregierung, den Staatsrat, ein. 2021 übernahm er für ein Jahr den Vorsitz. Von 2007 bis 2017 war der Politiker Mitglied des Nationalrats.

Im Herbst finden im Kanton Freiburg Gesamterneuerungswahlen statt.