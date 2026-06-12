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Freiburger Staatsrat präsidiert Westschweizer Regierungskonferenz

Keystone-SDA

Der Freiburger Mitte-Staatsrat Olivier Curty ist am Freitag zum neuen Präsidenten der Westschweizer Regierungskonferenz gewählt worden. Er tritt die Nachfolge des Berner Regierungsrats Pierre Alain Schnegg (SVP) an.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Unter dem Freiburger Vorsitz will die Regierungskonferenz die Zusammenarbeit in der Europapolitik und der nationalen Medienpolitik weiterführen, wie diese am Freitag mitteilte. Das abtretende Berner Präsidium unter Schnegg hatte demnach den Fokus auf den Fachkräftemangel gelegt und dazu eine Bestandsaufnahme für die Region erarbeitet.

Das Präsidium der Regierungskonferenz wird in der Regel für zwei Jahre im Turnus vergeben. Curty tritt bei den anstehenden Freiburger Staatsratswahlen vom November nicht erneut an.

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