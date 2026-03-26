Freiburger SVP nominiert Staatsrat Philippe Demierre für Wiederwahl

Die Freiburger SVP hat den amtierenden Staatsrat Philippe Demierre für eine Wiederwahl im November nominiert. Der 57-jährige strebt eine zweite Amtszeit in der Kantonsregierung an. Dieses Jahr ist er turnusgemäss deren Präsident.

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(Keystone-SDA) Demierre steht der kantonalen Direktion für Gesundheit und Soziales vor. Die SVP-Basis nominierte ihn laut Mitteilung vom Mittwochabend «mit überwältigendem Mehr» per Akklamation.

Philippe Demierre erklärte sich «bereit, sein Engagement im Dienste des Kantons mit derselben Entschlossenheit fortzusetzen». Ende Januar war er in seiner Partei in die Kritik geraten. Ihm wurde vorgeworfen, keine «rechte Politik» zu betreiben. Ins Visier genommen wurden auch die beiden bürgerlichen Partner in der Exekutive, die Mitte und die FDP. Demierre ist seit 2021 Staatsrat.

Die Nominierungsversammlung hätte bereits vor zwei Wochen in Kerzers stattfinden sollen, wurde jedoch aufgrund des tragischen Postautobrandes vom Vortag verschoben.