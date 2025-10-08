Freida Parton wil ihrer Schwester Dolly mit Gebeten helfen

Keystone-SDA

Die Schwester von Dolly Parton hat die Fans der Sängerin gebeten, für die US-Country-Legende zu beten - wegen derer gesundheitlicher Probleme.

(Keystone-SDA) «Vergangene Nacht war ich die ganze Nacht wach und habe für meine Schwester Dolly gebetet», erklärte Freida Parton am Dienstag (Ortszeit) im Onlinedienst Facebook. «Viele von Euch wissen, dass sie sich in letzter Zeit nicht besonders gut gefühlt hat», fuhr sie fort.

«Ich glaube fest an die Kraft des Gebets», schrieb Freida Parton und rief alle Fans auf, sich ihr anzuschliessen «und mit mir zu beten».

Dolly Parton hatte kürzlich für Dezember geplante Konzerte in Las Vegas wegen gesundheitlicher Probleme abgesagt. Einzelheiten nannte Parton nicht, sie verriet aber, dass sie sich auf Anraten ihrer Ärzte behandeln lassen müsse. Die Sängerin kündigte an, dass sie ihre Karriere fortsetzen und die Konzerte im September 2026 nachholen werde.

Auch der Aufruf ihrer Schwester endete mit einer optimistischen Botschaft. «Sie ist stark, sie wird geliebt und mit all den Gebeten, die für sie gesprochen werden, weiss ich in meinem Herzen, dass es ihr gut gehen wird», schrieb Freida Parton über ihre Schwester und fügte hinzu: «Wir alle lieben dich!»