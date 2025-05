Freinacht in Aarau bei Aufstieg des Fussball-Clubs

Keystone-SDA

Am Dienstag- und Freitagabend spielt der FC Aarau um den Aufstieg in die Super League: Sollten die Aarauer die beiden Duelle gegen GC Zürich gewinnen, können die Fans lange feiern - die Nacht auf Samstag gilt dann als Freinacht.

(Keystone-SDA) Der Aarauer Stadtrat wird diese Freinacht im Falle eines Aufstiegs verfügen, wie er am Dienstag mitteilte. Damit können die Gastwirtschaftsbetriebe in der Nacht von Freitag auf Samstag unbeschränkt offen halten, ohne dafür eine Einzelbewilligung beantragen zu müssen.

«Die Feierlichkeiten dürfen demnach ohne zeitliche Beschränkung dauern», hält der Stadtrat in seiner Mitteilung fest. Darin dankt er den Einwohnerinnen und Einwohnern für das Verständnis und schliesst die Mitteilung mit einem «Hopp Aarau!».

In der Barrage spielt der FC Aarau um den Aufstieg, während GC der Abstieg droht. Das Heimspiel des Zürcher Clubs findet am Dienstagabend im Exil in Lugano statt. Auf dem Aarauer Brügglifeld findet derweil ein Public Viewing statt. Das Rückspiel in Aarau ist am Freitag angesetzt.