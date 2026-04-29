Freinacht in Freiburg nach allfälligem Meistertitel von Gottéron

Keystone-SDA

Der Kanton Freiburg hat im Falle eines Meisterschaftsgewinns des HC Fribourg-Gottéron eine Freinacht von Donnerstag auf Freitag in Aussicht gestellt. Die Freiburger Verkehrsbetriebe (TPF) würden kostenlose Rückfahrtbusse ab der Eishalle zur Verfügung stellen.

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(Keystone-SDA) Zwar tritt Fribourg-Gottéron am Donnerstagabend auswärts in Davos an, im über 9000 Personen fassenden Stadion des Klubs findet jedoch ein «Mega Public Viewing» statt. Am Mittwochmittag waren gemäss Website des Vereins bereits keine Tickets mehr verfügbar. Vor der Arena wird die Partie auf einem grossen Bildschirm gezeigt.

Der Kanton rechnet im Falle eines Sieges der Freiburger Mannschaft mit spontanen Menschenansammlungen, insbesondere im Sektor Saint-Léonard, wie er am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt. «Zur Begleitung dieser Festlichkeiten» dürften Gaststätten auf dem gesamten Kantonsgebiet die ganze Nacht über ohne zeitliche Begrenzung geöffnet bleiben.

Die TPF teilten mit, dass in der Nacht auf Freitag um 1 Uhr, 3 Uhr und 5 Uhr Busse von der Eishalle in alle Bezirke des Kantons fahren würden, wenn Gottéron den Meistertitel gewinnt. Das «eigens für diesen Anlass eingerichtete Busnetz» werde alle Hauptorte des Kantons sowie zahlreiche weitere Ortschaften anfahren.

Sollte Fribourg-Gottéron den Titel gewinnen, findet am kommenden Samstag in Freiburg zudem eine Parade statt, wie der Kanton weiter schrieb.