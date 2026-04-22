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Freinacht in Thun nach allfälligem Meistertitel des FC Thun

Die Stadt Thun hat im Falle eines Meisterschaftsgewinns des FC Thun für das anstehende Wochenende eine Freinacht in Aussicht gestellt. Gastronomiebetriebe dürften Fans die ganze Nacht lang bedienen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

Der FC Thun kann am Samstagabend im Heimspiel gegen den FC Lugano oder am Sonntag, wenn er spielfrei hat, den ersten Meistertitel seiner Klubgeschichte gewinnen. In beiden Fällen hat der Thuner Gemeinderat eine Freinacht bewilligt, wie er am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

Gewinnt der FC Thun den Titel am Samstag, findet nach Spielschluss in der Stockhorn Arena eine spontane Meisterfeier mit Präsentation der Spieler statt. Das teilte der FC Thun mit. Anschliessend gibt es einen Fanumzug vom Stadion auf den Rathausplatz. Die Mannschaft wird mit einem STI-Bus in die Stadt gefahren.

Sollte der Meistertitel für den FC Thun am Samstag noch nicht Tatsache werden, könnte es am Sonntagnachmittag soweit sein, Dies, falls YB gegen St. Gallen gewinnt. Der Klub organisiert für die Fans ein Public Viewing der Partie in der Stockhorn Arena, die Mannschaft verfolgt sie in einer Lounge.

Im Falle eines Titelgewinns würde auch am Sonntag ein Fanumzug vom Stadion zum Rathausplatz stattfinden. Das Team wird mit einem STI-Bus in die Stadt gefahren.

Die offizielle Meisterfeier wird am 15. Mai auf dem Stadthofplatz stattfinden. Hierfür hat der Gemeinderat ebenfalls eine Freinacht bewilligt.

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