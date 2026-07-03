Frist für Zürcher Wahlvorschläge läuft bis Januar

Keystone-SDA

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Jetzt steht fest, bis wann Parteien und Gruppierungen oder interessierte Personen ihre Wahlvorschläge für die Zürcher Wahlen 2027 spätestens einreichen müssen: Für die Regierungsratswahlen endet die Frist am 18. Januar um 17 Uhr, für die Kantonsratswahlen eine Woche später.

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(Keystone-SDA) Die Wahlen finden am 4. April statt, die Wahlvorschläge müssen bis zu diesen Daten beim Amt für Statistik und Daten des Kantons Zürich eingetroffen sein, teilte die Regierung am Freitag mit. Die entsprechenden Formulare können über die Internetseite des Amts bezogen werden.

Klar ist bis jetzt, dass mindestens vier der sieben amtierenden Regierungsrätinnen und Regierungsräte nicht mehr antreten. Noch offen ist, ob Sicherheitsdirektor Mario Fehr (parteilos) weitermacht.