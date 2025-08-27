The Swiss voice in the world since 1935
Frontalkollision auf A8 bei Bönigen fordert drei Verletzte

Keystone-SDA

Auf der Autobahn A8 bei Bönigen ist es am Dienstagabend zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos gekommen. Drei Personen wurden dabei verletzt, eine davon schwer.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei der Berner Kantonspolizei ging die Meldung über den Unfall kurz vor 19.45 Uhr ein, wie sie am Mittwoch mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet ein Autolenker auf der Höhe Erschwanden auf die Gegenfahrbahn und kollidierte in der Folge frontal mit einem entgegenkommenden Auto.

Die beiden Lenker wurden mit der Rega und einer Ambulanz in ein Spital gebracht, wie es weiter hiess. Die schwerverletzte Beifahrerin des entgegenkommenden Autos wurde mit einem weiteren Helikopter in ein Spital geflogen.

Der betroffene Autobahnabschnitt war laut Mitteilung während rund dreieinhalb Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über Iseltwald umgeleitet. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

