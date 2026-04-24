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Frontalkollision zwischen Traktor und Auto führt zu Sachschaden

Keystone-SDA

Ein 55-jähriger Traktorlenker ist am Donnerstag in Fahrwangen AG wegen eines Reifendefekts mit einem korrekt entgegenkommenden Auto kollidiert. Verletzt wurde niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Der Unfall hat sich auf der Sarmenstorferstrasse kurz nach 16.30 Uhr ereignet, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag in einer Mitteilung schreibt.

Die Feuerwehr habe die Autolenkerin aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreit. Ein Rettungshelikopter habe die 40-Jährige zur Kontrolle ins Spital gebracht.

An ihrem Auto sei Totalschaden entstanden. Der Traktor weist gemäss Mitteilung Schäden an Reifen und der Front auf.

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